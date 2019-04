Uuringute järgi teevad need 9 asja kodus sind õnnelikuks

Mitmetest uuringutest selgub, et õigete detailidega saad oma nelja seina vahel palju õnnelikum olla.

1. Värsked lilled

New Jersey riikliku ülikooli uuring, mis avaldati veebiväljaandes AboutFlowers, ütleb, et värsked lilled korteris aitavad end hästi tunda ja õnnelik olla. Värsked lilled aitavad ka stressi vastu.

2. Isiklikud fotod

Portsmouthi ülikooli teadlased on leidnud, et fotode vaatamine lohutab ja aitab isegi depressiooni korral. Pane üles pildid sellistest hetkedest, mis panevad naeratama ja valmistavad suurt rõõmu. Eriti just vanad fotod lapsepõlvest peaksid õnnetundeid esile kutsuma.

FOTO: Kaboompics .com / Pexels

3. Roheline või kollane sein

Vrije ülikooli teadlased Amsterdamis väidavad, et rohelised või kollased toonid toovad välja kõige rohkem õnnetundeid.

4. Vanillilõhnalised küünlad

Oxfordi ülikooli teadlased uurisid erinevate lõhnade toimet ja nende hinnangul soodustavad vanillilõhnad lõõgastumist ja positiivset meeleolu.

​

FOTO: Ylanite Koppens / Pexels

​

5. Päevik

Väljaandes PsychologicalScience avaldati uuring, milles selgus, et päeviku kirjutamine mõjub samamoodi nagu vestlus sõpradega. Positiivsete tulevikumõtete üleskirjutamine ja ka vanade sissekannete lugemine peaks tegema meid õnnelikumaks.

6. Lillelõhnad

Mitte ainult värsked lilled ei tee meid õnnelikumaks — piisab ka lillelõhnalistest koduparfüümidest. Association for Psychological Science'i teadlased leidsid uuringus erinevate lõhnade toimest emotsioonidele, et just roosilõhn loob õdusaid tundeid.

7. Ülestehtud voodi

Hommikuse kiiruga jääb tihti voodi vaeslapse ossa. Aga ei peaks. Hunch.com uuring milles osales 68 000 inimest, väidab, et inimesed, kes hommikuti teevad voodit, on õnnelikumad, kui need, kes seda ei tee.

FOTO: Pexels

8. Koduloomad

American Psychological Associationi uuringu kohaselt on koduloomaomanikud õnnelikumad inimesed. Neil on rohkem eneseteadlikkust ja paremad sotsiaalsed oskused.

9. Vähem on rohkem

Seda lauset ei kuule muidugi keegi esimest korda, aga eriti kehtib see kodu puhul — liiga palju esemeid (eriti dekoratsiooniobjekte) viivad meie stressihormoonid lakke. UCLA ülikooli keskuse Center on Everyday Lives and Families teadlased leidsid nimelt, et kui kodus on liiga palju asju, siis muutuvad inimesed õnnetumaks ja stressavad rohkem, kuna inimesed seostavad kaost ebaõnnestumisega.