Kuhu minna, mida teha? Sel nädalavahetusel saab maitsvat toitu ja teravaid filmielamusi

Open House Tallinn on ühe nädalavahetuse vältav üritus arhitektuurigurmaanidele. 27.-28. aprillil avab oma uksed ligi 40 hoonet. See on hea võimalus siseneda hoonetesse ja ruumidesse, kuhu tavapäraselt ei pääse. Hoonete külastuse teevad eriliseks ekskursioonid, mida teevad kõik hoonetega lähedalt seotud inimesed, alates arhitektidest ja lõpetades haldajate ja elanikega. Sündmus on tasuta, kuid mõni ekskursioon nõuab eelregistreerimist. Samuti on kõik ekskursioonigrupid piiratud suurusega, nii et tasub varakult kohal olla.