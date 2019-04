Uuring: selles eas oled sa kõige õnnelikum

Oled sa kunagi vananemise paradoksist kuulnud? Selle järgi oleme kõrgemas eas palju õnnelikumad kui praegu, vaatamata sellele, et meil on rohkem haigusi ja et me oleme palju hapramad. California ülikooli teadlasi hakkas see küsimus täpsemalt huvitama.

Küsimus, mis aga endiselt jääb õhku: kuidas on vanemad inimesed noortest õnnelikumad, kui nende füüsilised ja kognitiivsed võimed on juba kahanemas? Teadlased usuvad, et vastus on elu keskpunkti nihutamises. Mida vanemaks me saame, seda rohkem tunneme rõõmu lihtsatest ja väikestest asjadest, mida me saavutame.