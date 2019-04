Hea lugeja! Osale fotokonkursil «Minu ilus ema»!

Teleajakirjanik Anu Välba «Pilt on pärit aastast 1976. Selle tegi minu isa Ants. Nagu teada, müüvad piltidel kõige paremini lapsed ja loomad. See tingimus on siin ideaalselt täidetud. Tegelikult on aga peategelane pildi keskel - minu kallis ema Malle! Inimene, kelleta mind ei oleks olemas ja kelle headus on piiritu.»

Ema on alati ilus, aga mõnel pildil on ta erakordselt kaunis. Tihti on need fotod tehtud argistel hetkedel, justkui muuseas. Ometi jääb perealbumit vaadates pilk just sellele pildile pidama. Ja alati on jäänud, sest ema suur sisemine rõõm lihtsalt kiirgab neilt piltidelt kaugele.