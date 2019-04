Mida reedab silmavärv su iseloomu kohta?

Seda viimast uurisid Örebro ülikooli teadlased Rootsis ja tegid omad järeldused. Nad palusid 428 inimesel osaleda uuringus, milles vaadeldi silmavärvi- ja isiksusevahelisi seoseid.

Mis selgus?

Pruunid silmad: kange karakter

Pruun on kõige sagedasem silmavärv. Pruunide silmadega inimesi peetakse tavaliselt juhtfiguurideks, kuna need silmad on märk tugevast iseloomust. Kõige haruldasem värv, peaaegu mustjas tumepruun, mõjub aga paljudele väga kütkestavalt ja salapäraselt.

Pruunisilmseid inimesi teatakse usaldusväärsete ja leebetena — see ei tähenda aga allaheitlikkust, kuna selleks on nende iseloom liiga tugev.

Sinised silmad: sisemine tugevus

Sinised silmad näitavad tihti nii suurt sisemist tugevust kui ka füüsilist vastupidavust. Nad on uudishimuliku loomuga, kuid siiski ettevaatlikud. Sageli peetakse sinisilmi aremateks, nõrgemateks ja egoistlikemateks, kui nad tegelikult on. Uuringus ilmnes üllatav tõsiasi, et siniste silmadega naised tulid sageli oma sünnitusjärgsete probleemidega paremini toime kui teiste silmavärvide esindajad.

Rohelised silmad: suur seksapiil

Roheliste silmadega naisi — selles on mehed üksmeelel — peetakse sageli väga ligitõmbavaiks. See silmavärv annab naisele midagi salapärast ja võrgutavat. Millised iseloomujooned on omased roheliste silmadega inimestele? Väidetavalt ei ole lihtne neid endast välja viia ja nad suudavad ka surve all korralikult töötada. Lisaks peetakse neid erakordselt loovaiks.

Hallid silmad: väga terane

Halli silmavärvi, mis iseenesest on sinise üks vorme, esineb kõige harvem. Hallide silmadega inimesed suudavad end hästi teise inimeste asemele panna ja elada igasse olukorda kiirelt sisse. Helehallide silmadega inimesi peetakse ka äärmiselt valvsaiks. Tumehallid silmad viitavad aga väga tasakaalukale isiksusele.

Pähkelpruunid silmad: sõltumatu

Pähkelpruunide silmadega inimesed armastavad reeglina oma sõltumatust. Nad ei ole tavaliselt äärmuste kummardajad, kuigi neid peetakse pigem iseteadlikeks ja spontaanseteks. Kui uskuda uuringu tulemusi, siis on nende inimeste käitumine äärmiselt raskesti ennustatav ja hinnatav.