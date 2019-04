Miks ei peaks piima külmiku ukseriiulil hoidma?

Ülemine riiul on samuti veidi kõrgema temperatuuriga, seega sobib see kõigeks, mida ei pea enam keetma. Näiteks võiksid seal seista eelmisest päevast ülejäänud toit või delikatessid nagu marineeritud köögivili.

Külmkapi allosas võiks hoida liha ja kala. See sektsioon on kõige külmem ja nii püsivad värsked tooted seal kõige paremini.

Viimase riiuli all on veel üks sahtel. See koht on ideaalne puu- ja köögiviljadele ning salatitele.