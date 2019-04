Kurb statistika: üha rohkem rasedaid joob alkoholi

USAs tehtud uus statistika näitas, et üks üheksast rasedast naisest joob mõnikord raseduse ajal. Neli protsenti naistest kogeb lapseootuse ajal keskmisest intensiivsemaid joomisperioode. 2017. aastal tehtud uuringu kohaselt on need näitajad tõusnud alates 2013. aastast, kirjutab DailyMail. 2013. aastal jõi vahel raseduse ajal üks naine kümnest ning raskemaid alkoholiperioode koges kolm protsenti vastanuist.