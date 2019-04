Käesoleva kuufaasi viimane veerand jõuab oma haripunkti 27.04. Aprilli kuufaas on toonud meile palju uusi ideid, tegusaid päevi oma ideede formuleerimise kallal ning soovi neid kõiki ka ellu viia. Nüüd aga tunneme ennast veidi väsinuna ja see tähendab aega, mil tuleb aktiivsest faasist tagasi tõmbuda. Suur töö on tehtud ning praegu on ka kuu seisuses kõige sobivam aeg tõmmata hinge ning elu ja oma tegemiste üle mõtiskleda.