Selle trikiga näivad ripsmed palju pikemad

Võimalusel valiks enamik endale olemasolevatest pikemad ripsmed, ja vahepealsetel aastatel on tekkinud ka hulgaliselt kõikvõimalikke meetodeid, kuidas neid pikemaks ja volüümikamaks muuta.

Tähtis on see, kuidas sa oma ripsmeid värvid. Väljaanne Freundin ütleb, et kavalus seisneb selles, kui alustad värvimist ripsmeotstest ja seejärel katad ülejäänu.