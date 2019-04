Miks päikesepõletus sügeleb ja kuidas seda leevendada?

Päikesekaitse on alati päikese kätte minnes oluline. Vahel juhtub, et sul pole päikesekreemi haarata või paned selle peale liiga hilja. Päikesepõletuse saanud nahk kipub aga sügelema. Miks see juhtub?

Dermatoloog doktor Debra Wattenberg sõnab, et see on täiesti normaalne. Päike tapab põletusega pealmise nahakihi rakud ning terved rakud peavad alt välja pääsema. Kui sügad nahka, muudab see naha vastuvõtlikuks põletikule. Kergem põletus peaks mööduma paari päevaga, kirjutab GoodHousekeeping.