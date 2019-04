Tülid suhtes, mis tähendavad peatset lahkuminekut

Teine (või kolmas) petmine

Petmine tekitab kahtlemata tülisid, kuid on neid paare, kes suudavad selle eksimuse andestada ja edasi minna. Kui aga tülid on järjekordse petmise pärast, on see samm lahkumineku suunas. On keeruline tunda end turvaliselt, olles suhtes petjaga.

Valede võrk

On sul tunne, et su kallim on kompulsiivne valetaja? Pidev valetamine õõnestab suhet ning usalduseta suhe pikalt ei toimi, kirjutab EliteDaily. Kindlasti tasuks proovida mõista, mis on pideva valetamise põhjuseks.

Olematu voodielu

Tavaliselt on ühe partneri libiido kõrgem või madalam kui teise oma. Ja see on normaalne. Kui aga tekivad tülid selle üle, et intiimsus suhtes puudub, siis kui midagi selle muutmiseks ette ei võeta, võib suhe laiali laguneda.

Tänamatus