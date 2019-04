Kuhu tuleks parfüümi tegelikult piserdada?

Asjatundjad väidavad, et parim koht on mujal kui need teada-tuntud punktid. Steven Claisse parfümeeriaettevõttest Takasago ütleb ajalehes Independent, et asi pole niivõrd parfüümi kvaliteedis kuivõrd kohas, kuhu lõhna kantakse. Kael ega ranne pole selleks sugugi kõige paremad.

Selgitus on lihtne: need kehaosad, kust kiirgab rohkem soojust, lasevad ka lõhnal kergemini esile tõusta. Naba on just see koht, mis toodab tänu oma erinevatele punktidele alatasa soojust, ja on seega parim koht, kuhu parfüümi kanda. Kaelal ja randmetel on taolisi punkte oluliselt vähem.