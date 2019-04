VIDEO. Saage tuttavaks: särav uus moetalent lõikas lapsena kardinad lõhki ja tegi endale tualette 

Liisi Tui nimi, eriliselt peenetundeline stiil ning ainulaadsete mustritega voogavad siidkleidid – neid Eesti moepublik juba tunneb. Aga kes on see moelooja värske käekirja taga? Kuidas on võimalik, et värske tulija eelistab efektidega paugutamise asemel rafineeritud maitset ning juba tema debüütkollektsioonist õhkub küpsust ja rahu? Ja kuidas saab kirglikult moodi armastada naine, kes kogu südamest vihkab poeskäimist? Eesti on küll väike, kuid värskele vaatenurgale ja teistmoodi lähenemisele leidub kindlasti oma nišš.

Miks sulle tundus, et Eesti moemaastik vajab veel ühte kollektsiooni?

Kui vaatan Eesti disainerite loomingut, siis häid tegijaid, keda imetlen, on meil palju: Embassy of Fashion, Tiina Talumees, Lilli Jahilo… neil kõigil on oma, väljakujunenud käekiri. Mina lisan paletile oma stiili ja nägemuse, mis on hoopis teistsugune. Ma ei karda esile tuua naise ilu ja põhjamaise tagasihoidlikkuse kammitsatest kaugemale minna, ka slaavilik iluihalus on väärt rõivastes väljendamist. Teen asju, mida siin veel ei ole.

Meie kultuuriruum on nagu Põhjamaade ja slaavi kultuuri segu, lisaks kohalik pärimus – minu jaoks on Eesti erakordselt põneva asukoha ja taustaga maa. See ainulaadne segu, milles me elame, leiab minus kui loojas uue värske kanali. Ma arvan, et kui sa hakkad pingutama selleks, et olla erinev, ei ole see enam loomulik.

Miks Virtuoza – mida see tähendab?

Ma armastan väga ajalugu, kunstiajalugu on eluaeg mu kirg olnud. Mul oli visioon, millist kollektsiooni tahan teha, millise sõnumi ja stiiliga, kuid otsisin rahvusvahelise kõla ja tähendusega nime. Ma ei tahtnud olla oma nimega brändiks, võib-olla olen selleks veidi tagasihoidlik. Ajaloost ma selle leidsingi! Virtuoza on väga võimas sümbol Itaaliast – keskajast renessansiajani teab ajalugu vaid 50 naist, keda kutsuti virtuoza’deks. Nad olid palju rohkem emantsipeerunud ja tugevamad, minu arvates oma vaadetelt väga sarnased tänapäeva naistega. Nad tegelesid kaunite kunstidega, nende sõna maksis, neil oli rohkem vabadust, neid austati ühiskonnas… Ja seda ajal, mil naise roll oli olla abikaasa, nunn või siis kerglane naisterahvas. Tol ajal naisena sündinul rohkem valikuid polnud! Töötav naine oli ennekuulmatu nähtus. See jäi mulle kuidagi hinge – meie naised on ju lausa imetlusväärsed, teevad maailmas suuri asju, aga tahaks ikkagi naiseks jääda.

Kust sinu moekirg pärit on?

Mul on see lapsepõlvest saadik olnud – lõikasin vanemate kardinaid lõhki ja tegin endale tualette. Mul on kaks kõrgharidust: Tallinna Ülikoolist kunstiajaloo ja kunstiõpetaja oma, ja siis EKA moedisain. Mood on alati mu unistus olnud, aga ma ei julgenud sinna alguses minna, kõik teised tundusid mulle nii superandekad…