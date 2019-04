6 ilutoodet, mida meestelt üle võtta

Kas sa oled kunagi enne raseerimist spetsiaalset õli nahale kandnud? Seda teevad vähesed naised, sest see on tüüpiline meestemaailma toode. Sealjuures pole naistejalad sugugi vähem tundlikud kui mehe näonahk. Märjal raseerimisel muudab raseerimiseelne õli ehk Pre-Shaving Oil karvad mõnusasti pehmeks, kaitseb sisselõigete eest ja ennetab nahaärritusi.

Spetsiaalselt meestele valmistatud kätekreemid on loodud hoolt kandma «töömehe käte» eest ning sisaldavad seega topeltkoguses pantenooli ja provitamiin B5.

Meestele mõeldud raseerimisvahust jätkub tavaliselt kauemaks ja see on ka hinnalt soodsam. Jalgadele — miks mitte?

Tavaliselt on meestel naistest veidi paksemad juuksed ja seepärast ka meeste juuksekreemid väheke tõhusama toimega. Kui su enda soengutoode jääb juustele lahjaks, tee proovi kallima omaga.

Paljud naised on läinud üle meestele mõeldud raseerijatele, kuna viimastel on sageli vahedamad terad ja pikem eluiga. Tasub kindlasti proovida!

Habemeajamisjärgne palsam või losjoon on, nagu nimigi ütleb, väga mehelik toode, ometi on tal omad boonused ka naiste nahale. Pärast rasuuri jahutab, rahustab ja niisutab selline palsam nahka just parasjagu meeldivalt.