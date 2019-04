SÕBRANNA ARVUSTUS. «Nina ja vunts»: kuuma õhku täis pall visises kiirelt tühjaks, jättes suhu paha maigu raisatud tundidest

Hea standup on nagu sõit Ameerika mägedel. Sa hoiad vahepeal erutusest hinge kinni, sest nali, mis lahti rullub, kõnnib kohati piiri peal ning sa ei ole kunagi kindel, kas see maandub õigesti; kas see, mis lõpuks lõppakordina kõlama jääb, ka tõesti naljakas on. Aga kui see juhtub ja sa ennastunustavalt end nalja kaotad, pead kuklasse visates ja pisaraid pühkides, siis see tunne on imeline.