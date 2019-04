Kas nutitelefon vannitoas võib haigeks teha?

Kiikad hambapesu ajal veel kiirelt sõnumid üle ja viskad vannis olles pilgu Instagrami või valid õiget muusikat? Paraku pole see kuigi mõistlik mõte.

Vannitoa õhus leiduvad vee- ja mustuseosakesed jõuavad ka su nutitelefoni. Vannituba on soe ja kõikvõimalike pisikute nagu salmonellabakterite, kolibakterite ja teiste haigustekitajate heaoluoaasiks.

Ja kui seda asja veelgi edasi kerida, siis kasutavad paljud inimesed oma nutitelefoni ka söögi ajal, töötades või muid asju ajades. Kujuta ette, et sa kasutasid telefoni just vannitoas ja siis võtad kausikese metsamarju ... Pole just kuigi isuäratav.