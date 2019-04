Kaks vägivaldset suhet lõpetanud seitsme lapsega üksikema: vähemalt on mul kodu

Täna kell 20.00 on Kanal 2 heategevussaade «Kodutunne» Rakkes ja ulatab abikäe üksikemale, kes on jätnud seljataha vägivaldsed ja alkoholist läbi imbunud suhted ning alustanud elu puhtalt lehelt. Nüüd kasvatab naine oma väiksemaid lapsi päris esimeses oma kodus.

Rakkes elab vapper üksikema, kes on jätnud seljataha kaks vägivaldset suhet ja on nüüd oma enda esimese päris kodu omanik. «Vähemalt on mul oma elus esimene päris oma kodu. Ma olen nii õnnelik», on Urvi siiralt õnnelik tema ja ta laste uue võimaluse üle siin elus.