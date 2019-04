Volbrivorstid. Miks mitte peediga

Kõiki neid võib ilusa ilmaga – volbriõhtu läheneb! – grillida, koledaga aga ahjus küpsetada või pannil praadida. Need on ehtsas soolatud sea- või lambasooles ja sealihast, mis praegu tuleb Metsamaa vorstikööki Nõo lihatööstusest.

Kõik neis vorstides on päris: ainult kvaliteetne liha, ei mingeid muid lisandusi, nagu tärklised, fosfaadid või sulfaadid. Siis veel kõik muu, mida vorstiretsept parajasti ette näeb. Ürdid, spinat, tomat, suitsupaprika, kadakamari, jõhvikad, ahjuõun, sinep või must ploom... «Vorsti sobib peaaegu kõik. Teeme palju erinevaid toorvorste, katsetame. Meie menüü pole kivisse raiutud,» sõnab Metsamaa. Jah, nitritsoola tuleb toorvorstis imeväheke kasutada, kuid see on toiduohutuse huvides – keegi ei taha ju toidumürgitust saada. Vorstimeister selgitab, et kui näiteks meresool peatab halbade bakterite leviku, siis nitritsool hävitab need.