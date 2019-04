Teadlane Johan Rohtla: kohvimaailma telgitagused

Kui rääkida erikohvi trendidest, siis selleks ongi ehk teadusliku meetodi kaasamine röstimisprotsessi. Erikohv on väga suures ulatuses seotud olnud nö. hipster-kultuuriga ning on kohelnud röstimist kui kunstivormi. Eks ta mingil määral seda ongi, kuid et stabiilset kvaliteeti tagada tuleb röstimisele ikkagi läheneda metoodiliselt ja teaduspõhiselt. Selles osas on Coffee People olnud oma ajast ees ning paljudele isegi suunanäitajaks, kuna nemad mõistsid seda juba aastaid tagasi.

Millest hea kohv sõltub: kas toorainest, töötlemisest, röstimisest või kohvi valmistajast?

Kõigist neist. Kohv ongi päris eriline kuum jook, kuna tema maitset ja kvaliteeti on võimalik rikkuda kõikides eelmainitud etappides. Öeldakse, et 95 protsenti kohvist rikutakse oskamatute baristade poolt, kuid sama kehtib kõikide kohviahela lülide kohta. Kõik, alates kohvi kasvatajatest kuni röstijate ja baristadeni välja, peavad oma tööd hästi ja hoolega tegema, et lõpptarbijani jõudev kuum jook oleks parima võimaliku kvaliteediga.

Millist kohvi sa ise eelistad ja millega seda valmistad?

Mind võlubki erikohvi juures see, et ei pea olema ühte kindlat eelistust. Kohv võib maitseda nii erinevalt, et igaks eri juhuks ja tujuks võib leida oma lemmiku. Küll aga on minu lemmikuimaks valmistamismeetodiks Chemex. Selle meetodi teeb eriliseks just filterpaber, mida kasutatakse. Tegemist on laborikvaliteediga filtriga, mis jätab kohvijoogile kõige puhtama ja selgema maitse.

Kui teadlikud kohvitarbijad eestlased on?

Ma arvan, et see teadlikkus on päris kiires tempos kasvamas. Veel mõned aastad tagasi oli Coffee People/Gourmet Coffee ainuke tuluke pimeduses, kuid nüüd on erikohvi röstlaid ja kohvikuid tekkinud päris mitmeid ning näha on, et ruumi neile jagub.

Ma arvan, et kui inimesed mõistavad, et kohv ei pea olema ära kõrvetatud mõru jook, vaid midagi nauditavat ja tervislikku, siis erikohv võib saada isegi levinumaks kui madalama kvaliteediga suurtootjate toodang. Kuidas inimesed peaksid endale kohvi valima?