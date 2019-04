Kui ta suudleb niimoodi, siis oled sa ta suur armastus

Kui ta aga võtab suudeldes su näo oma käte vahele, on see juba selge märk.

Näo puudutamises on midagi väga intiimset. Ja kui sa mõtled, et suudlemine on ju nagunii väga intiimne tegevus, siis näo puudutamine on kirsiks tordi peal.

Talle on see muide ka väikeseks eeliseks: meie näitame talle sellega (kui ka vaid alateadlikult), et me usaldame teda. Ja see võib ta südame veelgi kiiremini põksuma panna.