Need 3 SOS-nõksu aitavad kiiresti rasuste juuste vastu

See, kui palju rasu toodab peanahk, sõltub erinevatest asjaoludest, alates stressist ja karmidest hooldusvahenditest kuni geneetiliste põhjusteni välja. Lisaks näevad õhukesed juuksed kiiremini rasvased välja kui keskmised või paksemad juuksed.

Oled õnneseen, kui sulle on jäänud puudripaberi pakike käekotti. Kui ei, siis tasub varuda. Nimelt aitavad nad väga hästi peale T-tsooni rasuohjeldamise ka juustele. Võta kaks puudripaberit ja pista juuksesalk nende vahele. Nüüd hõõru ettevaatlikult paberit edasi-tagasi juurtest otste suunas. Täpselt samamoodi, nagu paber imab ülemäärase rasu T-tsoonilt, võtab ta õli ka juustest. Vajadusel korda.

See nõks on pärit juuksur Lacy Redway'lt, kes seab teiste hulgas ka Olivia Palermo ja Lupita Nyong'o juukseid.

Vesi aitab õlil ühtlasemalt juustesse jaotuda — ja häda korral läheb see ka ilma õige juuksepesuta. Võta kas termaalveesprei või pane vesi tühja pihustipudelisse. Piserda sellega rasuseid juuksesalke.

Kui juuksed on veel märjad, pihusta juuksejuurtele tekstuurispreid ja seejärel föönita. Peenikese spreiuduga jaotub õli rasustelt juurtelt allapoole, tekstuurisprei annab aga soengule kohevust ja selget joont.

Isegi kui hallid juuksed sind (veel) ei kummita: juurepuuder, olgu ta sprei, pulk või pintsel, võib väga edukalt aidata. See on stilist Chad Woodi SOS-vahend, kuna ta ei tooni üksnes väljakasvanud valgeid või halle juuksejuuri, vaid vähendab tänu oma puudrisele konsistentsile ka õli juustest. Ostes tuleb muidugi vaadata, et toode oleks puudripõhine ning enda juuksetoonile võimalikult sarnane.