Kuidas riietelt raha kokku hoida?

6. Osta vaid vajalikku

Tihtipeale kipuvad just emad oma lastele hulgim riideid kokku ostma. Lausa nii, et samas suuruses riideesemeid on rohkem kui kolm. Selle vastu aitab paar olulist nippi. «Pean telefonis lapse kapisisu ülevaadet, näiteks, et suurus 80 on nii ja nii palju pükse, bodisid, järgmist suurust nii ja nii palju. Siis on kohe hea vaadata, kas seda «Jube nunnu, pean ostma!»-asja tegelikult ka vaja läheb. Kui ikka vaatad, et palju asju juba olemas, on kergem üleliigne ostmata jätta,» tutvustas üks grupi liige. Teine jällegi soovitas pidada Exceli tabelit, kus on kirjas, mis riided lastel on olemas.

7. Müü seisvad riided maha

Kõigil meil on kapis riideid, mis on korralikud ja ilusad, aga mis millegipärast kapist välja ei murra. Kõik need riided võiks rahaks teha. Täna on see lihtsam kui kunagi varem, sest kanalite ring, kus müüa, on oluliselt laienenud. «Vähekasutatud moekaupa saab Basaar'is müüa, veel Yaga.ee's. Mööblit, nõusid, sisustust olen palju ostnud ja viinud Sõbralt Sõbrale poodidesse. Korralikke riideid, jalatseid, DVD'si jne võib Paljulasteliste Perede Liidule, turvakodude vms kogumiskastudesse viia ja tekid, padjad, vaibad ja lemmikloomadele mõeldud asjad võib Varjupaikade MTÜ-le vms viia. Kõigele leiab taas- või uuskasutust,» tutvustas üks grupi liikmetest.

8. Jagage sõpradega