Värske uuring: paljudes allergiates on süüdi soolefloora

Allergiad ja kõikvõimalikud talumatused teevad paljude igapäevaelu raskeks ja tekitavad palju füüsilisi kaebusi. Nüüd on aga uus lootus õhus, kirjutab Fit For Fun.

Uued teadmised ülitundlikkuse põhjustest võivad tähendada ka uutmoodi ravi. Nimelt on teadlased kindlaks teinud, et selle teema puhul tuleb esmalt sool luubi alla võtta.

«Seoseid toiduaineallergiate ja soole mikrobioomi vahel on uuritud vaid mõned aastad,» selgitab Helmholtzi Keskuse Allergiainfoteenistus Münchenis, Saksamaal. Uusimad uuringud on jõudnud siiski järelduseni, et talumatuste ja soole vahel on tähtis seos.