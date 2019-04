5 parimat sammu, kuidas õppida usaldama

Usaldus on nii tööl kui eraelus õnnelike ja toimivate suhete aluseks, sest me ei jõua kõike ise ära teha ega kontrollida. Ja ammugi ei saa me kontrollida teiste inimeste reaktsioone ega käitumist. Seepärast peame kinkima neile inimestele, kes on meile piisavalt lähedal, ka enda usaldust.

Kas usaldama saab õppida?

Teiste inimeste usaldamine ei ole alati lihtne. Juba seetõttu, et teiste usaldamine nõuab väga palju eneseusaldust. Kui meid on petetud või on lapsepõlvest kaasas negatiivsete kogemuste taak, siis on see eriti raske ülesanne. See on aga ka siis võimalik! Iga inimene saab muutuda. Väljaanne Brigitte vahendab mõningaid nõkse, mis aitavad.

1. Miks sa ise ebausaldad

Alustame lahtimõtestamisest. Kui sa ei usalda, siis kas keegi on sind petnud, kas sa oled olnud tihti pettunud. Mis on kõige hullem, mis saab juhtuda, kui sa kedagi usaldad?

Kui sa hakkad tasapisi taipama, mis kutsub esile su hirmu teisi usaldada ja mille eest tahab su usaldamatus sind kaitsta, oskad sa juba palju täpsemalt reageerida. Sest isegi kui sa (ja teised) kannatad (või kannatavad): sa järgned oma tundele ja igal tundel on oma ülesanne. Oma tunnetest arusaamine on tähtis juba kasvõi selleks, et mõelda asendusstrateegia peale.

2. Usalda teadlikult

See on sama nagu harjumuste muutmine — kõige paremad eduvõimalused on sul siis, kui sa kaalud ja kujutad ette väga täpselt, kuidas see näeb välja, kui sa usaldad.

Kelle suhtes sa tahad usaldust kasvatada?

Mida see sinu jaoks tähendab?

Kuidas väljendub sinu usaldus teiste inimeste suhtes?

Mis muutub paremaks, kui sa saad teisi usaldada?

Tuleta endale meelde, millised olid su positiivsed kogemused, kui sa kedagi usaldasid. See enesele teadvustamine võib ju kõlada lihtsakoeliselt, ometi aitab ta kõige kiiremini usaldama õppida.

3. Usalda ennast

Ei ole tähtsamat kui see punkt — usalda iseennast! Selleks, et armastada teisi, tuleb õppida ennast armastama, ja selleks, et usaldama õppida, tuleb enesekindlamaks saada ja lõpuks ometi sellest lõputust eneses kahtlemisest lahti lasta!

4. Ole aus

Muidugi, kõigepealt tahaksid sa usaldada siis, kui teised on sinu suhtes ausad. Üks parimaid asju, kuidas seda saavutada (nagu nii tihti siin elus), on teha ise esimene samm ja avatud meeltega teiste juurde minna.

5. Ole kannatlik

Usalduse õppimine, mis parata, nõuab aega. Ükski isiksusemuutus ei toimu üleöö. Kõige tugevamini kujundavad ja vormivad meid meie kogemused, seepärast aitavad nad ka kõige rohkem meie arengu juures. Tähtis on see, et nad kujundaksid meid nii, nagu meie seda soovime. Tegutse teadlikult ja tee sellest õiged järeldused!

Mida see tähendab usalduse õppimisel? Näiteks seda, et inimest, kes sulle on korduvalt pettumuse valmistanud, pole mõtet enam tõesti usaldada, ent seda kahtlust ei maksa üle kanda kõigile ülejäänutele.

Või tajuda seda, keda sa võid usaldada, ja kui hea tunne see on.