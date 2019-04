7 asja, mida sa ei peaks kunagi enne arstivisiiti tegema

Kui asi pole just rutiinses tervisekontrollis, on meil enamasti kindel põhjus, miks ühe või teise arsti juurde minna.

See mõte, et kui jood tavalisest rohkem, siis on võimalikult palju uriini, polegi nii kasulik. Mida rohkem jood vett, seda lahjem on uriin ja seda raskem on arstil täpset diagnoosi panna.