Sirje Potisepp: ärge usaldage toitumisel hetketrende

Toiduliidu juhi sõnul jääb kohati ekslik mulje nagu oleks toitumine raketiteadus. «Meil on aina enam erinevaid moevoole - mida süüa ja mida mitte ning aina enam toitumisnõustajaid. Tegelikult on parim nõustaja meie enda keha ja meel – süüa võib kõike aga mõõdukalt. Ja rohkem tuleb liikuda, selles on võti,» kinnitas Potisepp.

Ta meenutas suhkrusõda, milles ei oleks olnud võitjaid, sest lisamaks oleks karistanud mitte ainult tootjaid, vaid loonud eelise välismaistele, suure suhkrusisaldusega toodetele. «Täna on mul hea meel öelda, et me ei vaja peale surutud regulatsiooni, me suudame teha koostööd seal, kus see loob ühiskonnale lisandväärtust. Joogitootjate hea tahte lepe lisatud suhkrute vähendamiseks on selle kinnitus. Juba täna on toodetes vähem suhkrut ja 2025. aastaks on siht langetada lisatud suhkrute hulka 15 protsendi võrra,» sõnas ta.