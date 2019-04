Kuivad silmad: kuidas seda kodus leevendada?

Stress, pikalt arvutiekraani ees olemine, kontaktläätsed ja menopaus on kõige tavalisemad nn kuiva silma vallandajad. Loomulikult aitavad tundele, nagu oleks keegi liiva silma visanud, kaasa ka kuiv kontoriõhk ja vilets -valgustus, lõikav tuul ning külm ilm.

Kui sulle meeldib pisuke draama, siis lase käia, anna pisaratele vaba voli! See on üks lahendus, kuidas ergutada vähenenud pisaratoodangut või muutunud pisarakoostisega «kuiva silma». Saab aga ka elegantsemalt.

«Kuiva silma» diagnoosi saab muidugi ainult arst panna, et kindlaks teha, kas silmas pole tõsisemaid kahjustusi või teisi orgaanilisi haigusi. Alles siis, kui diagnoos on pandud, võib sammud apteeki seada ja lasta endale sobivaid silmatilku soovitada. Valik, tuleb tunnistada, on päris rikkalik. Umbes nädalaga peaks olukord paremaks minema.