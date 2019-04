Loore Linnu elu mängureeglid: hiinlaste 5 põhimõtet saledama keha saavutamiseks

Palju on räägitud tervest eluviisist ja õigest toitumisest. Paljud on ka väga teadlikult suhtuma hakanud nii oma kehasse kui toidusse, mida igapäevaselt tarbitakse. Kui palju on leiutatud erinevaid dieete, kaalulangetamiseks on sadu võimalusi. Ometigi on väga raske leida oma kehaga rahul olevaid kodanikke, miski on alati halvem kui soovitakse.