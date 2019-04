3 põhiviga meigieemaldusel ja kuidas neid vältida

1. Sa kasutad oma nahatüübile sobimatuid puhastusvahendeid

Paljud tahavad seda eriliselt kiiskavpuhast tunnet ja haaravad esimese asjana puhastusvahu või -geeli järele. Rõõm on siiski üürike, kuna pahatihti on just nendel toodetel eriliselt agressiivne tekstuur, mis lööb tasakaalust välja naha pH-taseme. Kui see on juba päris paigast ära, on nahk kuiv ning viirustele ja bakteritele on tasuta sissepääs tagatud.

Päästab, kui leiad oma nahatüübile õige. Kuivale nahale sobib pehme puhastuspiim, seganahale värskendav puhastusgeel ning tundlikule ja kergestiärrituvale nahale naturaalne puhastusõli.

Puhastuseks ei kulu rohkem kui pähklisuurune kogus.

2. Sa pesed oma nägu duši all

On muidugi praktiline lahendus, kuid tavaliselt on temperatuur liiga kuum tundliku näonaha jaoks. Liiga kuum dušš laseb naha pealmisel sarvkihil paisuda ja lipiidid (rasvad) hakkavad irduma. Pikapeale kahjustab see nahka päris põhjalikult ja muudab selle ülimalt kuivaks, mille tunnuseks on punased laigud ja kuivad kohad.

Kui tahad duši all nägu puhastada, olgu veetemperatuur leige. Kasuta puhastuseks ainult leebeid vahendeid.

3. Sa eemaldad kogu meigi ühekorraga

Mõnikord ei ole lihtsalt aega ja tundub, et puhastusrätik üle silmade ja põskede teeb ka oma töö. Kui sa aga arvad, et kogu ripsmetušš, puuder ja huulepulk sellega nelja tuule poole läks, siis kaugel sellest!