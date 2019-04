Elu lõpuni ei suutnud Eliza endale andeks anda seda, et just tema oli see, kes Puškinile esimesena näitas seda paskvilli, milles poeeti nimetati sarvekandjaks ja mis lõpuks viis duellini ja kahetsusväärse surmani. Saanud teate fataalsest kahevõitlusest ja oma jumaldatu haavata saamisest, kihutas Jelizaveta tema juurde ja veetis poeedi voodi ees põlvitades tolle viimase öö, hoidmata tagasi oma meeleheidet ja häbenemata oma tundeid.