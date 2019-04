HOMME «Pilvede all»: Tippu jõuab see, kes põhjas ära käib?

Kõigepealt saab mees omal nahal tunda, et ükski heategu ei jää tõesti karistamata. Otsus lubada Riina oma korterisse maksab Erikule valusalt kätte, sest kuigi ta andis naisele enda arvates vaid ajutiselt peavarju, on hoopis Erik ise see, kes end ühel hetkel tänavalt leiab. Olukorras, kus abi polegi kelleltki küsida. Kertu ei taha oma eksmehest midagi kuulda ega teada. Siiri on korralikult välja vihastatud. Kolleegid ei hooli vähimatki. Lõpuks on see siiski produtsent Volts, kes Erikule ühe võimaliku lahenduse välja pakub, kuid sedagi mitte kaastundest, vaid isiklikes huvides. Eriku jaoks on aga tegu järjekordse alandusega ning ta tunneb tõsimeeli, et madalamale enam langeda pole võimalik. Nagu ikka, tuleb abi lõpuks sealt, kust seda kõige vähem oodatakse. Erik saab uue võimaluse, kuid kellelt, näeme juba õhtul!