Kapselgarderoob – võimalus säästa nii raha kui aega

Kapselgarderoob tähendab sisuliselt seda, et jätad hooajagarderoobi alles vaid loetud arvu riideesemeid, mida omavahel igapäevaselt lihtsalt kombineerida saad. Näiteks Jekaterinal on igapäevase kasutamise jaoks mõeldud kevadises kapslis vaid 10 eset.

Kuna kõik esemed omavahel sobivad, saab väheste esemetega garanteerida endale kümmekond erinevat kombinatsiooni. Omavahel sobituvatest riietest saab moodustada sektsioonid ehk kapslid iga vajaliku olukorra jaoks: töö, vaba aeg, pidulik riietus.

Lõige ja värv

«Kapselgarderoobi loomisel tuleks endalt küsida, mis värvitoone sulle meeldib kanda ja valida välja värviskeem, millele saab lisada ka aksessuaare. Sama oluline on valida välja enda kehatüübile ja elustiilile sobilikud lõiked ja riietumisstiil,» alustas rahatarkuse grupi Kogumispäevik liige grupi liige Jekaterina Tint.

Erinevate olukordade jaoks kapslite moodustamiseks tuleks läbi mõelda, mida sulle meeldib kõige enam kanda töö juures? Millist riietust eelistad vabal ajal? Millist riietust vajaksid pidulikeks sündmusteks? Olles neile küsimused vastused leidnud, on juba märksa lihtsam edasi liikuda. Olemasolevat garderoobi vaadates mõtle esmalt, kas komplektidest on üldse midagi puudu? Ehk on võimalik kombineerida hoopis olemasolevaid riideid? Enne iga ostu mõtle läbi, milliste juba olemasolevate esemetega saaksid seda kombineerida.

«Kõik sai alguse sellest, et tegin endale selgeks, millised on mulle kõige sobivamad värvitoonid ja mis stiilis riideid ma kannan. Seejärel täiendasin enda garderoobi peamiste esemetega, mis said igapäevase kevadkapsli aluseks. Hiljuti kutsusin külla ka stilisti, kelle abiga vaatasime kogu garderoobi üle. Tema elimineeris väga palju kasutuseta olevaid riideid, ütles, mida on vaja välja vahetada ja jättis valikusse vaid loetud arvu esemeid,» rääkis Jekaterina, kelle sõnul on kapselgarderoobi suurimaks plussiks just aja- ja rahavõit.

Tal ei kulu enam hommikuti aega, et mõelda, mida tööle selga panna. Värvitoonidest on tema kevadgarderoobis peamiselt rohelised ja sinised toonid. Kuigi algselt ostis ta oma garderoobi ka riideid juurde, siis aastatega tasub kapselgarderoob end ära, sest igal hooajal pole emotsioonide ajel vaja poodidesse minna. Samuti aitab see hoida kiirmoe ahvatlustest.

Meeletu ajavõit

«Ma pole oma kapselgarderoobist veel ära tüdinenud. Aeg-ajalt tekivad soovid, et tahaks mõnda teist värvi riietuseset kanda, aga see läheb üle,» naeris Jekaterina, kes soovitas kapselgarderoobi proovida ka teistel: «Ajavõit on meeletu. Saad lihtsalt iga päev esemeid omavahel roteerida. See aitab vähendada esemete ühe korra kandmise kulu (cost per wear), asjad kestavad kauem ning vajavad harvemini asendamist, mille tõttu pole ka šoppamas vaja tihti käia,» lisas ta.