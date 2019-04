Leedu kohvimeister: see on kohvielamuse juures kõige olulisem

Kas Sinu arvates on baristaamet Eestis populaarne?

Ma usun, et olukord on igal pool maailmas küllaltki sarnane – on vähetõenäoline, et keegi unistaks lapsena baristaametist, aga see on tõenäoliselt seepärast, et ei teata, kui lai ja milliste arenguvõimalustega kohvimaailm on. Ma alustasin küll baristana, aga olen pidanud mitut erinevat ametit alates masinate parandamisest kuni selleni, kus olen praegu – juhtides professionaalsete kohvimasinate tootevalikut. Kui baristana näidata oma kirge, vastutustunnet ja juhtimisoskust ning leida oma suund või rõhuasetus kohvimaailmas, siis on kõik võimalik!

Kas ja mis erinevused on Eesti ja Leedu kohvitarbimises?

Üks erinevus, mida olen märganud on see, et eestlased joovad rohkem kohvi kohapeal kui kaasaostetuna, mis võib tähendada, et eestlased hindavad rohkem kohvijoomise protsessi (või on siin lihtsalt külmem ja nad tahavad need 10-15 minutit soojas ruumis veeta :)). Aga see tendents ilmneb ka seetõttu, et Leedus on toimunud kohvi kaasamüüvate kohvikukettide suur kasv ja populariseerimine. See on aga üpris vastuoluline teema: ühelt poolt pole see nii ökoloogiline tarbimisviis ja inimesed naudivad rohkem kohvist saadud laksu kui rahulikku kohvielamust ennast, kuid teisalt teeb kohvi populaarsus teed erikohvikultuuri kasvule ning annab võimaluse kohvisõpru pidevalt üllatada – seetõttu leiab Vilniusest ka niivõrd palju erilisi ja põnevaid kohvikuid.

Millist kohvi sa ise jood?

Kohviinimesena kasvasin ma üles espresso peal ja see on ka enamasti minu eelistus. Aga ma ei ütle kunagi ära ka heleda röstiga filtrikohvist.

See on minu esimene kord Tallinn Coffee Festivalil, mistõttu ma olen väga põnevil kõigi kohvisõpradega seal kohtuma! Sobiva kohvivalmistamise meetodi ja masina leidmine võib olla küllaltki peadmurdev küsimus. Esmalt on oluline paika panna, millise maitseprofiiliga kohv inimesele meeldib ning kui palju on ta ise nõus ja valmis oma aega kohvivalmistamisse panustama.

Minu isiklik kodune kohvivarustus hõlmab endas Aeropressi ja Hario käsijahvatit – see on ka ideaalne lahendus reisimisele kaasa võtta, kuna ei purune, on kerge ja lihtsasti kasutatav. Ma naudin väga kohviga katsetamist, mistõttu puhkusel olles ma ka ei kaalu ei kohvi- ega veekogust.

Kui kohvisõbrale meeldivad aga cappuccino ja muud piimakohvid, siis võib sobiva tehnika valimine sellest pisut keerukamaks kujuneda – sel puhul otsige aga mind julgelt Kohvifestivalil KAFO boksist üles, kus ma jagan hea meelega oma kogemusi ja soovitusi õigete vahendite leidmisel ja parima koduse kohvijoogi valmistamisel.