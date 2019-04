Kuidas valida kvaliteetsed päikeseprillid?

Optometrist Merle Väljari sõnas, et kvaliteetseid päikeseprille ei leia väga suure tõenäosusega ei kiirmoepoodidest, bensiinijaamadest ega ka turult. Neis kohtades on müügil koopiad, mis võivad esmapilgul tunduda originaalprillidele sarnased, kuid neil on üks suur puudus – nende klaasid ei taga silmadele vajalikku valguse moonutustevaba läbilaskvust ja neil ei pruugi olla UV-kiirguse kaitset.

Kvaliteetprille saab soetada brändipoodidest, kaubamajadest ning kõikidest optikakauplustest. «Kui väita, et hind määrab kvaliteedi, siis see ei vasta sajaprotsendiliselt tõele – kvaliteetseid päikeseprille saab väga erinevast hinnaklassist,» kinnitas optometrist.

«Iseseisvalt ei ole võimalik prilliklaaside UV-kaitset tuvastada – samas, kui klaasidel on UV kleeps peal, siis enamikel juhtudes võib loota, et klaas ka silmi kaitseb. Olulisem erinevus on aga klaaside optilises kvaliteedis,» rõhutas optometrist ja lisas, et nö päris päikeseprillide klaasid ei moonuta ja läbi nende vaadates säilib hea nähtavus ka hämaramas, näiteks tunnelist läbi sõites ning sellised päikeseprillid ei väsita ka silmi.

Kuidas eristada kvaliteetseid päikeseprille ebakvaliteetsetest?

«Esmapilgul võib ebakvaliteetne päikeseprilli koopia tunduda väga sarnane originaalile, kuid lähemal vaatlusel selguvad enamasti erinevused, nii nagu kõikidel järgi tehtud toodetel. Päikeseprillide puhul erineb võltsingul enamasti brändi nimetus, logo pole identne, materjal pole nii vastupidav ja kinnituskohad pole klaaside eemaldamiseks sageli avatavad ning klaasid pole optiliselt hea kvaliteediga,» selgitas Väljari.

Optometrist nentis, et mittekvaliteetseid prille võib kasutada, kui seda teha mitte päikese eest kaitsva abivahendina ja lühiajaliselt kas siis stiili või moeaksessuaarina. Ettevaatlik peab olema eriti tumedate klaasidega, kui pole teada, kas klaasidel on tegelikkuses UV-kaitse või mitte, sest tumedad klaasid muudavad silma pupillid väga laiaks ja UV-kiirguse silma sattumine on mitmeid kordi suurem. «Seejuures peab selliste prillidega ettevaatlik olema ka poolpilves ilmaga, sest UV-kiirgus tungib ka läbi pilvede,» kinnitas optometrist.

Sagedase eristus-nipina tõi Väljari esile, et kvaliteetsetel päikeseprillidel on kindlasti sangade siseküljel märgitud brändinimi, mudeli number, raami suurus ja värvikood. «Kvaliteetprillidega on tootja tavaliselt kaasa andnud ka prille kaitsva kotikese või prillitoosi koos sertifikaadiga, mida võltsingutega niisama kaasa ei anta,» nentis Instrumentariumi optometrist.

Kui UV kaitset kodustes oludes kindlaks teha ei saa, siis optikakauplustes on kontrollimiseks spetsiaalne aparaat olemas.