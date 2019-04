6 viisi, kuidas elada ja mõelda nagu tippsportlane

Edu spordis ei tule üleöö ja seda hoida on veelgi raskem. Just õigest mõtteviisist tunneb ära suured sportlased. Kuidas saab oma rasketest hetkedest üle Saksa tennisestaar Angelique Kerber?

1. Isiklik eesmärk

31aastane sportlane ütleb, et temalgi tuleb ette päevi, kui motivatsioon pole just kõige parem. Sel juhul mõtleb ta oma eesmärkidele ja sellele, kuidas ta tunneb end siis, kui on plaani lõpule viinud. Just taolistel päevadel saab enda üle just eriti uhke olla, kui oled hoolimata kõigest hakkama saanud.

2. Kindel trennirežiim

Angie trennipäev algab esimese tennisetrenniga kell 8, millele järgnevad kestvustreening ja lõunapaus. Seejärel tuleb järgmine tennisetrenn ja veel üks kestvustreening. Õhtul on erinevad taastavad seansid, korralik õhtusöök ja varane voodisse minek, et hommikul kell 8 jälle vormis olla. See rutiin annab teatava stabiilse struktuuri, et ka nõrgematel päevadel vastu pidada.

3. Kõige tähtsam on keskendumine

Kas lülitad end argipäeva jamadest tundidepikkuse telemaratoniga välja? Võistlusperioodil ei tee seda Angelique Kerber mitte mingil tingimusel, kuna tema jaoks on matšipäevadel kogu fookus mängul. «Minu ettevalmistus algab juba eelmisel õhtul: selle asemel et teiste asjadega tähelepanu kõrvale juhtida, olen ma täiesti kontsentreerunud ja nii-öelda «tunnelis»,» ütleb Kerber.

4. Unusta perfektionism

Paljudel auahnetel inimestel on probleemiks pidev rahulolematus nii enda kui oma tulemustega. Just sisemine kriitik on see, mis teeb elu keeruliseks ja muudab motivatsiooni kiiresti frustratsiooniks. Selle vaigistamise kallal näeb iga sportlane rängalt vaeva. «Elus läheb üles- ja allamäge. Lihtsalt on tähtis, et end liiga tugevalt tööga ei samastataks. Siis on ka ükskõik, kas sul läheb hästi või halvasti. Lõpuks olen ma ikka seesama inimene, kes rõõmsalt oma sõpradega välja sööma läheb, kas ma siis võitsin turniiri või juba kaotasin esimese raundi.»

5. Taastumine ja pausid annavad häid tulemusi

Taastumine ja puhkus on väga tähtsad, et tennises üldse midagi ära teha. Sama oluline on aga ka vaimne pool: «Ma luban endale korrapäraselt aega iseendaga olemiseks. Ma ei tee 3-4 päeva mitte midagi ja veedan aega sõpradega. See on mulle meeletult tähtis, et energiaakusid laadida ja seejärel motiveeritult edasi minna,» ütleb Kerber.

6. Meenuta eduhetki

Just selle tunde pärast, mis tal meenub, kui ta võitis Wimbledoni või oma esimese Grand Slami Austraalias, ei ole tema jaoks ükski treeningdistsipliin liiga karm. «See oli väga liigutav! On palju suuri hetki, mida ma meenutan heameelega.»

See on üks tema edu saladusi — mitte olla kogu aeg hambad ristis pilk tulevikku suunatud, vaid aeg ajalt ka tagasi vaadata ja saavutatu üle rõõmu tunda. See annab jõudu edasi teha.