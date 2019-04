Uue nädala ingellike esivanemate sõnum on, et usalda oma ideid ning ära isegi vaata nende hirmude poole, mis neid ideid ümbritseb. Kaitseinglid ja teejuhid on need ideed meie alateadvusesse ja teadlikku teadvusesse suunanud või neile erilist valgust näidanud, et me neid märkaksime ja töösse rakendaksime.