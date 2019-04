Miks tuleks tennisepall lennukisse alati kaasa võtta?

Just pikkade autoreiside ja pikamaalendudega on tromboosioht eriti suur. Põhjuseks on pidev liikumatus, mille tagajärjel koguneb jalgadesse liiga palju vedelikku, mis ummistab veene ja kutsub halvemal juhul tromboosi esile.

Lahenduseks on liikumine. Kasuta lennukitualetti juba üksnes seetõttu, et saaksid paar korda kohalt püsti tõusta ja edasi-tagasi kõndida. Need paar meetrit «jalutuskäiku» lennuki vahekäigus pole muidugi just kuigi suur distants. Seepärast tulebki mängu tennisepall. Nimelt tuleks sellega oma jalgu masseerida, et vereringe jalgades jälle tööle panna.