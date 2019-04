5 ohumärki, et mees on läinud emotsionaalse petmise teed

Sageli on märgid emotsionaalsest kõrvalsuhtest märkamatud või väga väikesed; vahel võib aga juhtuda, et ohumärgid on silmanähtavad ja lausa karjuvad tähelepanu järgi – ometi on neid üllatavalt lihtne ignoreerida või eitada. Kui sulle tundub, et sa oled juba muutunud paranoiliseks ja kahtlustad, et kallim petab sind, loe edasi. RedBook Magazine pani kirja viis ohumärki, mis võivad viidata sellele, et mees petab sind emotsionaalselt.