8 kuulsust, kes on olnud kodutud ja elanud tänavatel

Vaatame lähemalt, kuidas mõned praegused staarid on oma elu ja karjääri alustanud.

Idris Elba

Maailma kõige seksikamaks meheks tituleeritud näitleja kolis Ameerikasse, et oma karjäärile hoogu anda. Kahjuks ei leidnud ta aga tööd ning oli sunnitud elama oma kaubikus tervelt kaheksa nädalat. Ta on öelnud, et võttis vastu iga töö, millele vähegi õnnestus küüned taha sada ning ta elas aastaid peost suhu. Ometi ei andnud ta - õnneks! - kunagi näitlemise osas alla ning tema läbimurderolliks kujunes sarja «The Wire» tegelane Russell Bell.