Titt peagi tulekul: Meghan Markle’i ema saabus Londonisse

Iga hetk peaks maailma saabuma prints Harry ja Meghan Markle’i esimene laps. Kuningliku pere fännid hoiavad erutusest hinge kinni: millal oodatud tähtsündmus saabub? Kas tulemas on poiss või tüdruk?

Paar kolis hiljuti ka oma uude koju Frogmore’i majja, mis asub Windsori lossi lähedal. Seal plaanivad nad ka oma lapse üles kasvatada. Kolimine raseduse lõpuhetkedel pole kindlasti kõige mugavam, kuid palee allikas on kinnitanud, et Meghan «naudib oma rasedust ja ootab tulevaid päevi», vahendab ET.