Kui tervislik on supertoit noni tegelikult?

Polüneesiast pärit roheline vili on väga mõru ja tal on lõhn, mida võrreldakse vängemate juustusortidega.

Toorena on ta peaaegu et söömiskõlbmatu. Siiski kasutavad polüneeslased nonit juba pea üle 2000 aasta rahvameditsiinis. Seda näiteks nii kõhukinnisuse, nakkuste, valude kui artriidi korral.

Mahlas peaks olema kokku ligi 60 koostisainet, mis mõjutavad keha ülimalt positiivselt. Lisaks magneesiumile, kaltsiumile, rauale ja kaaliumile sisaldab see ka aminohappeid, ensüüme, rasvhappeid ja rikkalikult antioksüdante — eelkõige C- ja E-vitamiini ning beetakarotiini.

Öeldakse, et mahl ei ole kasulik mitte ainult põletike ja maoprobleemide korral, vaid see toetab keha ka südame-veresoonkonna haiguste ja depressioonide puhul.

Ka kortse peaks noni vähendama ja isegi vähki ennetama, kuna ta sisaldab toimeainet kseroniini, mis avastati 1985 ja millega mahla reklaamitakse. Väljaanne Fit For Fun aga kirjutab, et selle toimeaine olemasolu ei ole siiski ükski toiduainekeemia spetsialist ega botaanik kinnitanud. Samuti pole seni ühtegi teaduslikku uurimust tehtud, vaid lähtuda võib üksnes tarbijate isiklikest kogemustest.

Mõnede tarbijate sõnul on nad saanud nonimahlast maksavaevusi. Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) viis läbi uuringud ning seost nonimahla ja maksakahjustuste vahel ei kinnitanud. Seega on nonimahla joomine maksale ametlikult ohutu.

Kuna nonimahl kuulub nii-öelda funktsionaalsete toiduainete hulka, siis peaks väljaande Fit For Fun sõnul tarbima seda siis, kui eesmärgiks on mingeid kaebusi, näiteks põletikke leevendada või ka oma sooritusvõimet parandada. Näiteks on paljud sportlased enda jaoks nonimahla avastanud. Seda et noni parandab nii võhma kui taastumist, on mitmed uuringud tõendanud.