Müüt või tegelikkus: kas destilleeritud vett juues võib ära surra?

Destilleeritud vee saamiseks filtreeritakse kraaniveest mineraalained, mikroelemendid, ioonid ja ka sellised ained nagu plii ja nitraadid. Oletatakse, et selline vesi võtab rakkudest mineraalained ja hävitab need, mis võib olla isegi tappev. Verelibled võivad tõepoolest lõhkeda, kui nad puutuvad otseselt kokku destilleeritud veega, kirjutab väljaanne Welt Der Wunder, ja see on eluohtlik. See juhtub aga ainult siis, kui me saame destileeritud vett infusiooni vormis. Sel põhjusel on infusioonid alati füsioloogilised vesilahused, millel on meie verega sarnane soolakoostis.

Kui me joome destilleeritud vett, siis jõuab ta kõigepealt makku. Seal küllastatakse seda toitainetega, seega remineraliseeritakse. Seetõttu on destilleeritud variant tavalises koguses kehale ohutu. Vaid see, kes joob mitu liitrit destilleeritud (aga ka normaalset mineraalvett), ohustab oma keha sellega, et liiga palju mineraalaineid uhutakse kehast välja.

Nii võivad need tee- ja kohvijoojad, kes leiavad, et ainult destilleeritud vee puhas maitse on see õige, sellega edasi rahulikult oma jooki valmistada. Kuna aga mineraalvesi sisaldab kaltsiumi, magneesiumi ja tähtsaid mikroelemente, on see palju tervislikum. Eriti oluline on mineraalainerikas vesi sportlastele, et tasakaalustada oma higistamisest tingitud soolakaotust.