Sri Lankal viibib hetkel kümmekond eestlast

Välisministeeriumi andmetel viibib Sri Lankal hetkel lühiajaliselt 15 eestlast. «On võimalik, et piirkonnas viibib tegelikult rohkem eestlasi, kuna need andmed puudutavad ainult neid, kes on oma reisi välisministeeriumi kodulehel või mobiilirakenduses registreerunud,» kommenteerib Välisministeeriumi meedianõunik Liisa Toots. «Meile teadaolevalt pole kannatanute seas Eesti kodanike.»