9 märki, et teie suhe on tõsine

1. Müürid on maas

Sa ei pea teesklema kedagi teist, et rõõmustada oma silmarõõmu. Sa ei karda laulda, kui tead, et sa laulda ei oska. Sa ei muretse, et ta võtaks üles mõne teema, millest sa temaga rääkida ei taha. Olete üksteise jaoks avatud raamatud ja tunnete end seejuures hästi.

2. Te räägite tulevikust

Alates järgmise suve kontserditest kuni unistuste koduni - te räägite tulevikust ühisest vaatenurgast.

3. Ta küsib sinult nõu ja vastupidi

Misiganes suur otsus on vaja teha, sa tahad nõu oma teiselt poolelt. Ja vastupidi. Te hoolite ja austate üksteise arvamusi.

4. Olete üksteise sõpradega lähedased

Kui saate hästi läbi üksteise sõpradega, on see märk tõsisest suhtest. Sõbrad on alati oluline osa partneri elust ja minevikust.

5. Olete üksteise sotsiaalmeedias

Kui te tunnete end mugavalt, olles üksteise sotsiaalmeedias esindatud, näitab see head. Soov näidata üksteist oma sõpradele ja tuttavatele on vaid siis, kui suhe on tõsine.

6. Olete tülitsenud ja leppinud

Tülitsemine pole kunagi lõbus, kuid kuulub tõsise suhte juurde. Ükski paar pole iga päev, iga tund üksnes õnnelik ja mitte midagi muud. Mida rohkem te õpite konflikte tervislikult lahendama, seda tugevamaks muutub ka suhe.

7. Sinu silmarõõmu vanemad kohtlevad sind kui pereliiget

Kui olete kohtunud üksteise vanematega ning olete üksteise peredesse hästi vastu võetud, näitab see, et vanemad näevad, kui oluliseks üksteist peate.

8. Te ei tunne vajadust teada iga sekund, kus teine asub

See näitab usaldust, mis teie suhtes valitseb, kirjutab EliteDaily. Te ei kahtlusta halba iga moment, mil puudub informatsioon või kontroll teise osapoole kohta.

9. Te oskate lugeda üksteise emotsioone ja tundeid