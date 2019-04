Kartulist pastani: kuidas aru saada, kas toit on halvaks läinud?

Kui mingil põhjusel pole sul võimalik vaadata järele pakile märgitud kuupäeva, tee lihtne katse. Aseta koorega toores muna veekaussi. Kui muna vajub põhja, on see endiselt söögikõlbulik.

Enamus juustusid kõlbavad süüa ka päevi ja nädalaid pärast «parim enne» kuupäeva. Kõvad juustud on söömiseks head kuni kuus nädalat pärast märgitud kuupäeva, kui juustu on hoitud külmikus ning sellel pole näha hallitust. Pehme juust säilib avamata pakendis kuni nädal pärast pakendil märgitud kuupäeva.

Kui tahad leiba või saia säilitada võimalikult kaua, pane päts sügavkülma. Sel viisil säilib see kuni kuus kuud. Leib või sai võib kesta suletud pakendis toatemperatuuril säilitades kuni nädal pärast «parim enne» kuupäeva. Kui saial või leival on näha silmaga hallitust, tasub toode ära visata.

Kartul kõlbab süüa kuni kolm nädalat pärast märgitud kuupäeva. Kui kartulil on näha rohelist osa, tasub see ära lõigata ning süüa vaid kreemja värvitooniga kõva kartulit. Ka pehmeks läinud kartul kõlbab süüa, kuid ei maitse nõnda hea, kirjutab TheSun.

Võid riisi ja pastat säilitada lausa kaks aastat, kui need on suletud pakis ja hoitud kuivas kohas. Nad võivad kaotada ajaga maitset, kuid on vähetõenäoline, et pasta ja riis võtaks külge baktereid ja hallitust. See küll kehtib vaid kuivatatud pasta kohta. Värske pasta kõlbab avamata pakendis umbes nädal pärast säilivustähtaega.