Valmistu nagu hertsoginna: kuninglik sünnitusnipp

Allika kohaselt on Meghani ema ilmselt julgustanud naist minema loomuliku sünnituse teed. See tähendab, et Meghan ei saa sel juhul valuvaigisteid ning peab kasutama vajadusel looduslikke vahendeid sünnituse kiirendamiseks.

Tuntud abivahend naistele, kes ei soovi sünnitustähtajast üle minna, on vaarikalehetee. Siinkohal ei tohiks seda segamini ajada vaarika marjateega. Usutakse, et vaarikaleht aitab tugevdada emaka seina ning potentsiaalselt kiirendada sünnitusprotsessi. On ka mõned uurimustööd, mis toetavad seda rahvatarkust, kirjutab TheSun. See tähendab, et ka sünnituse järgselt on teest abi lihastoonuse taastumisel.