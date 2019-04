8 nõuannet, kuidas kilpnääret korras hoida

Kilpnääre on väike nääre, mis asub allpool kõrisõlme ja toodab tähtsaid ainevahetushormoone T3 ja T4. Need juhivad meie energiat, vereringet ja heaoluseisundeid. Seepärast on tähtis, et kilpnääre ei talitleks ülemäära aktiivselt, aga ka mitte loiult.