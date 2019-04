Armastuse üledoos moes

«Ega mood ei ole tegelikult kunagi naiivne. Me võime panna musidega kleidi selga, kuid selle sõnum on veidi sügavam. Maailmavalu foonilt, mis on meie ümber lausa üle keemas, on hästi tore teha teadlikult otsus olla positiivne. Just helget ja rõõmsat asja teha,» selgitab moedisainer Tiina Talumees lillelastest inspireeritud kõrgmoekollektsiooni tagamaid.

«Moeteadjamad oskavad öelda, et 70ndad on praegu väga moes,» arutleb moetalent Tiina Talumees ise. «Mul see teema päris selle järgi ei tulnud. 73 on minu enda sünniaasta, mõtlesin, et mood ongi ju väga isiklik asi, miks mitte sellest lähtuda. Tunnen, et kogu see armastuse ja positiivsuse teema on praegu väga ajakohane.»