Just selliste nägudega mehed petavad suurema tõenäosusega

Uues uuringus leiti, et maskuliinsete näojoontega mehed petavad oma kaaslast suurema tõenäosusega. Ehk kui mehel on tugev lõuajoon ja kitsamad huuled, siis on nad väiksema tõenäosusega truud ning lisaks löövad sagedamini teiste meeste naisi üle, kirjutab Metro.