Hapendamismaailma Elvise tuleb Tallinnasse + vaarikalimonaadi retsept

Sandor Ellix Katz on hapendamiskunsti taaselustaja. Tema raamatud «Metsik hapendamine» (Wild Fermentation, 2003) ja «Hapendamise kunst» (The Art of Fermentation, 2012) – viimane pälvis ilmumisaastal toidukunsti Oscariks kutsutud James Beardi auhinna – nagu ka üle maailma läbi viidud sajad hapendamise töötoad ja kursused on aidanud kaasa hapendamiskunsti taassünnile. USA Tennessee osariigis elavat iseõppinud eksperimentaatorit ja mitmete kokandusauhindade laureaati peab The New York Times «Ameerika toidukultuuri ootamatuks rokkstaariks».

Katzi klassiku «Metsik hapendamine» eessõnas kirjutab USA populaarsete kokaraamatute autor ja elustoidu eestkõneleja Sally Fallon: «Hapendatud toidud toetavad tõhusalt seedimist ja kaitsevad haiguste eest. Hapendamise teadus ja kunst on õigupoolest inimkultuuri alus – ilma bakterikultuurideta poleks kultuuri. Rahvaid, kes tänaseni hoiavad au sees fermenteerimist, olgu need prantslased oma veini ja juustuga või jaapanlased oma miso ja muude kääritatud andidega, tunnustatakse kui rahvaid, kellel on kultuur. Kultuur saab alguse farmist, mitte ooperimajast ning see seob inimese maa ja käsitöökunstiga. Toitude hapendamine, et need kauem säiliksid, nende omastatavus paraneks ja toiteväärtus tõuseks, on sama vana kui inimkond. Paraku on lääne inimeste laualt hapendatud toit suuresti kadunud – tehes kahju inimese tervisele ja riikide majandusele. Ning kuna hapendamine on oma olemuselt käsitöökunst, on hapendatud toiduainete menüüst kadumine kiirendanud ka toidutööstuse koondumist linnadesse ja suurtesse tööstusettevõtetesse – tehes kahju väiketalunikele ja kohalikule majandusele.»